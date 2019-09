Kale plekken en dorre planten: droogte kost Den Bosch tonnen extra

Veel verdorde planten en kale plantsoenen zonder spatje groen. In sommige straten in Den Bosch heeft de recente droogte zijn sporen achtergelaten. En voor de gemeente loopt de rekening op.

Alleen al het wekenlang extra water geven van (jonge) aanplant dit jaar en in 2018 heeft de gemeente Den Bosch bijna 300.000 euro extra gekost. Volgens een woordvoerder moest de gemeente niet alleen eigen personeel vaker inzetten. Ook externe aannemers werden ingeschakeld met hun tractoren en watertonnen. In 2018 heeft Den Bosch op die manier twintig weken lang extra bewaterd, dit jaar was het achttien weken lang nodig.

,,Zoals alle jaren zijn we in het vroege voorjaar gestart met water geven van de jonge bomen die in het voorgaande plantseizoen zijn geplant”, zegt de woordvoerder. ,,Op een aantal locaties wordt ook andere beplanting water gegeven. Vanaf begin juli hebben we maximaal water gegeven en voor alle wijken aannemers extra ingeschakeld. Daarnaast zetten wij eigen middelen in waar het kan. Dit komt er op neer dat er wekelijks gemiddeld zo’n drie tractoren met watertonnen over de stad extra worden ingezet.”

Veel aanplant heeft het niet gered

Per week bedraagt de rekening voor die extra inzet ongeveer 7.500 euro. De extra kosten door de droogte zullen nog verder toenemen. Want ondanks al dat extra water geven heeft veel aanplant het niet gered. ,,Er is inderdaad veel schade door verdroging van jonge beplanting en bomen. En helaas zijn er ook vakken verdroogd of verbrand door extreme hitte. De omvang van de schade is nog niet in beeld omdat de toezichthouders deze inventariseren. Daarnaast is het de vraag of we de ‘oudere’ vakken die verdroogd zijn allemaal een op een vervangen”, aldus de woordvoerder.

Beter tegen droogte