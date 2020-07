Kamelen in gezicht aaien mag nu even niet in Berlicum, het is coronatijd

Wie gaat afkicken van drank of drugs moet ook gezond eten: ‘Een winterpeen, wát is dat?’

12:40 HILVARENBEEK - Oei, je moet afkicken van drank of van drugs. En dan gaan ze in die jeugdkliniek ook nog zeuren over gezond eten. Geen frisdrank of chocola, groenten zul je eten. Kan niet lekker zijn! Of wel?