Kamervoorzitter Khadija Arib spreekt tijdens vijfjaarlijkse herdenking van ontruiming Kamp Vught

Slachtoffers

Extra dimensie

Omdat Arib niet zo heel vaak spreekt, stelt het Vughtse herinneringscentrum het bijzonder op prijs dat de Kamervoorzitter instemde en de grote herdenking - in een bijzonder jaar - een extra dimensie geeft. ,,Wij vroegen haar in brief als volgt: ...Als Voorzitter van de Tweede Kamer staat u aan het hoofd van hét bestuurlijke orgaan in Nederland dat alle burgers vertegenwoordigt, ongeacht geloof, ras, overtuiging of afkomst. U staat daarmee symbool voor een onafhankelijke en onmisbare kern van ons democratische bestel. Een bestel waarvan de noodzaak en waarde juist extra werd bewezen in een periode dat deze er niet was. Wij vragen u te spreken ter herinnering aan een periode van brute ontkenning van mensenrechten in onze recente geschiedenis, maar ook als telkens weer te herhalen waarschuwing voor wat de gevolgen van uitsluiting, discriminatie en vervolging kunnen zijn. Of, zoals u in uw Hannie Schaftlezing in 2016 al zo treffend verwoordde: ‘Het zijn juist deze verhalen die laten zien hoe wreed de mens kan zijn, wat intolerantie met mensen doet en waartoe die kan leiden. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. We moeten nu en in de toekomst pal staan voor dit kostbare goed.’ Dit sluit geheel aan bij wat al sinds jaar en dag ons motto is: herdenken is nadenken”, aldus de woordvoerster van NM Kamp Vught.