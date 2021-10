Kamp Haaren: De plek ligt in puin, maar een documentaire houdt de verhalen levend

Bijna vier jaar werkte filmmaakster Ellen van Kempen, woonachtig in Rosmalen maar geboren en getogen in Vught, aan de documentaire. Het zat niet mee. In augustus 2019 ging een groot deel van de kamplocatie, voormalig grootseminarie Haarendael in Haaren, in vlammen op en in 2020 kon Van Kempen nauwelijks filmen vanwege de coronapandemie. Toch ligt er nu een audiovisueel monument van een klein uur. ,,Gelukkig had ik twee weken voor de brand nog shots gemaakt met een drone”, vertelt de filmmaakster. ,,De interviews met de overlevenden had ik gepland in de voormalige cellen. Dat is niet gelukt, want die liggen in puin.” Van Kempen projecteert foto’s van de gevangenen van destijds op de beelden van het puin en as van het huidige Haarendael. Dit geeft een soort poëtisch effect. Heden en verleden vinden elkaar.