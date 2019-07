Kamp Vught onderwerp in grootste theaterparade van het jaar tijdens Brabantsedag Heeze

In de parade van de Brabantsedag komen gebeurtenissen uit het verleden tot leven, gekoppeld aan het jaarthema en het Hertogdom Brabant. Dit jaar is het thema ‘Wat beweegt Brabanders’ de inspiratiebron voor de zestien wagenbouwersgroepen. Waarom willen mensen ergens anders heen, vluchtend, ontsnappend, verjagend, op zoek naar een beter leven, of om andere beweegredenen?