Kampeerders weten Dierenbos in Vinkel weer te vinden: 'Gooi die slagboom maar open, wij komen eraan!’

De stad van Renske Wolfs: ‘Je ziet deze periode weer wat muziek met mensen doet’

14:34 DEN BOSCH: ,,We hebben al een paar buitenconcerten gegeven bij bejaardencentra en dan zie je weer wat muziek met mensen doet”, zegt muziektherapeut Renske Wolfs (39). Daardoor is ze deze periode extra verguld met haar beroep. ,,Of je nu wilt of niet: muziek roept altijd emotie op. Het maakt je blij of verdrietig en het is in ieder geval een uitlaatklep.”