Kan Sara wat Zora niet lukte? Zorgrobots spelen bescheiden rol bij verpleeghuizen

In tijden van corona zouden robots zich dubbel en dwars kunnen bewijzen in de ouderenzorg, maar dat gebeurt niet. De 15.000 euro kostende Zora, die jaren geleden met veel enthousiasme werd binnengehaald door zo’n honderd verpleeghuizen, staat op veel plekken te verstoffen. Het is nu de beurt aan robot Sara om de zorg extra ogen en handen te geven. ,,We moeten het personeel van de noodzaak van innovatie doordringen. Wachten is geen optie.”

Volledig scherm Zorgrobot Zora werd in 2014 voor het eerst gebruikt in verzorgingstehuis Huize Elisabeth in Vught. © Marcel van den Bergh ‘Zora? O, die robot, die gebruiken we al in geen jaren meer. Geen idee ook waar ze is”, zegt een medewerkster van Huize Elisabeth in Vught, dat in 2014 de landelijke primeur beleefde met de komst van Zora. Talloze media maakten destijds reportages over de 57 centimeter hoge ­robot die bewoners activeerde met liedjes en bewegingen en hen ontroerde met gevatte antwoorden. Dat een medewerker de antwoorden ter plekke intikte op een laptop, was meestal niet zichtbaar.

Na het zorgcentrum in Vught kochten nog zo’n honderd andere verpleeg­huizen de robot aan voor ongeveer 15.000 euro. Vooral tegen het eind van het jaar liep het storm bij de leverancier Consyst. ,,Driekwart van de robots werd aan het eind van het jaar verkocht als er budget over was voor innovatie. Wij hadden speciaal ­iemand in dienst voor de verkoop. ­Iemand met een goed verhaal komt een heel eind”, weet Siem Stapel van Consyst. Het bedrijf vermoedt dat een groot deel van de Zora’s niet of weinig wordt gebruikt. ,,Een robot bedienen kost meer tijd dan gedacht. Daarom geven wij ook trainingen, maar op een gegeven moment verslapt de aandacht bij de afnemers. De zorg heeft het razend druk, heeft tekort aan personeel en de medewerkers omarmen die ­innovatie niet.’’

Verwachtingen worden niet waargemaakt

Van alle slimme apparaten scoren ­sociale robots het laagst bij zorgmedewerkers omdat de verwachtingen niet worden waargemaakt, zo blijkt uit het onderzoek Technologie in de ver­pleeg­huiszorg van Jester Strategy. Zorg­personeel is veel positiever over andere innovaties zoals slimme luiers die aangeven wanneer iemand moet worden verschoond, slimme brillen waardoor een verpleegkundige op ­afstand een wond bij een patiënt kan bekijken of heupairbags die een zijwaartse val een breuk voorkomen.

Quote In de media wordt Zora gebracht alsof ze het einde is, maar het is meer een extraatje, een erg kostbaar speeltje. Wilma Pols, Zorgcentrum De Koperhorst

Bij zorgcentrum De Koperhorst in Leusden weten ze er alles van. Ze ­hebben Zora nu vijf jaar in huis. ,,In de media wordt Zora gebracht alsof ze het einde is, maar het is meer een extraatje, een erg kostbaar speeltje”, zegt verzorgende Wilma Pols. ,,Bewoners vinden haar echt wel leuk hoor, maar ze kost ons veel tijd omdat er altijd ­iemand achter de laptop moet zitten. Ze is ook vaak gerepareerd en heeft een poos in de kast gelegen. Nu wordt ze weer één of twee keer in de week even ingezet voor spelletjes en beweegoefeningen door activiteitenbegeleidsters. Eigenlijk moet ze een update hebben, maar dat kan niet meer.’’

Tijd en affiniteit nodig voor Zora

De leverancier adviseert zorgorganisaties de verantwoordelijkheid voor de robot over te dragen aan een mantelzorger of vrijwilliger. ,,Iemand die tijd en affiniteit heeft met Zora.’’ Dat hebben ze in Rotterdam gedaan waar zorgorganisatie Aafje in Rotterdam beschikt over vier Zora’s. Ze staan nu thuis bij Leo van der Graaff niets te doen. Van der Graaff heeft zich als liefhebber van innovatie samen met andere vrijwilligers ontfermd over de robots. Dat leek een goed idee, maar vanwege corona bezoeken ze al maanden geen afdelingen meer. ,,We hadden net besloten om Zora te laten ­bedienen door mensen van de dag­besteding. Acht mensen hebben belangstelling getoond, maar er zijn vier sessies nodig om hen te trainen. Dat lukt nu niet met corona.’’

De Rotterdamse ouderen die Zora voorheen één keer in de week op bezoek kregen, moeten het nu zonder haar doen. ,,Mensen keken reikhalzend naar haar uit”, vertelt Van der Graaff. ,,Zora zong of deed bewegingen zoals hoofd, schouders, knie en teen. Iedereen deed mee.’’

Nooit chagrijnig of gejaagd

Een medewerker kan natuurlijk ook liedjes inzetten of bewegingen voordoen, maar dat is niet hetzelfde, weet Van der Graaff. Een robot als Zora is weer eens wat anders en prikkelt de geest. En ze klinkt altijd opgewekt, oogt niet vermoeid, is nooit chagrijnig, ongedul­dig of gejaagd en oordeelt niet. Sommige ouderen vinden haar vreemd of eng, maar de meesten zijn nieuwsgierig en worden er blij van.

Quote Een robot is geen eindpro­duct, maar voortdu­rend in ontwikke­ling. Emilia Barakova , Technische Universiteit Eindhoven

Emilia Barakova van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) doet al vijftien jaar onderzoek naar sociale robots. Ze vindt het treurig, maar niet verrassend dat zoveel Zora’s nauwelijks worden gebruikt. ,,Zorgorganisaties gaan te snel over tot aanschaf van een robot. Veel pre­sentaties zijn in scène gezet, waardoor werknemers verwachtingen hebben die de robot helemaal niet kan waarmaken. Een robot is geen eindproduct, maar voortdurend in ontwikkeling. Je hebt iemand nodig die samen met zorgmedewerkers het gedrag van de robot ontwikkelt. Wat moet hij doen? Een gesprek voeren? Iemand terugbrengen die is verdwaald? Robots worden steeds in­telligenter. Ze kunnen gezichten herkennen en situaties, maar de software moet wel worden aangepast aan het doel.’’

Zo maakten studenten van de TU/e een specifiek programma voor Zora waardoor de robot op enkele plekken met succes wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen met autisme.

Nieuwe telg in robotland

Afgelopen maanden gingen er ­Sara’s logeren bij 125 zorgcentra in ­Nederland. Sara is de nieuwe telg in robotland. Ze is wat robuuster dan de lenige Zora en heeft een monitor op haar buik zodat ze bijvoorbeeld foto’s kan tonen aan bewoners. Sara wordt ontwikkeld door het Eindhovense ­bedrijf Bright Cape in samenspraak met de zorg, waar de robot wordt uitgetest. ,,Ons doel is dat Sara een assistent wordt van de zorgmedewerker, zodat die écht verlichting ervaart”, zegt Maartje Claassen namens Bright Cape. ,,Als een bewoonster bijvoorbeeld onrustig is, moet Sara haar met vertrouwde verhalen of beelden kunnen kalmeren zodat jij je als zorg­medewerker kunt richten op andere bewoners in de huiskamer. Of juist andersom. Misschien wil je je als zorgmedewerker focussen op een ­onrustige bewoner en zorgt Sara voor tijdverdrijf in de huiskamer.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Vitalis WoonZorg in Eindhoven test zorgrobot Sara uit. Meneer Abelskamp is er zichtbaar blij mee. © Bright Cape

Een jurkje en sjaaltje voor Sara

Zover is het nog niet, maar in ver­pleeg­huis De Vossenberg in Kaatsheuvel zijn ze op weg. De meeste bewoners zijn enthousiast over de robot en vragen er zelfs om, aldus een verzorgende. Een enkeling vindt haar eng en wordt er onrustig van. ,,Als ze haar beu zijn, kan niet iedereen haar uitzetten en blijft ze aan de gang. Een collega heeft nu een jurkje gemaakt en een sjaaltje om haar hoofd gedaan om haar iets aangenamer te maken. Of het werkt, moeten we nog uitproberen.”

Precies dit soort ervaringen zijn ­belangrijk om de robot te verbeteren. De ontwikkelaars sleutelen voort­durend verder. Sara moet nu leren om mensen te verstaan. Dat valt niet mee met ouderen die soms dialect spreken of murmelen.

Gezichten herkennen

De ontwikkeling van een robot gaat met vallen en opstaan, maar er wordt voortdurend vooruitgang geboekt. Zo is Sara inmiddels in staat om gezichten te herkennen. Dat heeft wel pas waarde als profielen van alle bewoners zijn geladen, zodat Sara weet welke verhalen ze mevrouw Smulders moet vertellen als ze haar ziet en van welke muziek ze vrolijk wordt. Voor die informatie is de familie nodig. En dan moet de robot ook nog leren om zelfstandig over de afdeling te zoeven. Nu moet ze nog voor de neus van een bewoner worden geparkeerd.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm In verpleeghuis De Vossenberg in Kaatsheuvel kijkt mevrouw Meijers naar het scherm op de buik van Sara. © Olaf Smit

,,Bij een sociale robot heb je nog geen snelle winst’’, weet innovatie­adviseur Matthieu Arendse van ouderenzorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom. TanteLouise geldt als een voorloper op het gebied van innovatie. Sinds een jaar heeft het twee Sara’s (10.000 euro per stuk) in huis. ,,Als experiment’’, zegt Arendse nadrukkelijk. Robot Pepper doorstond een eerdere test niet en is weer verdwenen. ,,We hebben besloten om Sara te proberen. Niet als doel om ­taken van medewerkers over te nemen, maar hen te ondersteunen op de afdeling. Het experimenteren met een robot kost tijd en door corona heeft het personeel wel wat anders aan het hoofd.”

Wachten is geen optie

,,Een robot is ook een drempel voor veel personeelsleden, maar dat betekent niet dat we haar links moeten ­laten liggen”, vervolgt Arendse. ,,In­tegendeel, we zijn ermee aan de slag, wachten is geen optie. Over vijf tot tien jaar hebben we te weinig zorgmedewerkers en dus we kunnen de inzet van alle creatieve en ondersteunende middelen gebruiken. We moeten het personeel van de noodzaak van innovatie doordringen. Niet alleen met sociale robots, maar ook met slimme luiers, slimme brillen en heup­airbags.’’

(Tekst gaat verder onder de video)

De ervaringen met nieuwe producten worden bij tanteLouise maandelijks besproken met alle betrokken disciplines. De zorgorganisatie is ­initiatiefnemer van ‘Anders Werken in de Zorg’, een samenwerkingsverband van innovatieve organisaties in de ouderenzorg in West-Brabant en Friesland. Ook in Limburg is zo’n club en in Gelderland/Overijssel probeert Health Valley ­samen impactvolle innovatie te ­versnellen.

Database met ervaringen

Op diverse plekken zijn proef­tuinen en daarnaast kopen zorgorganisaties links en rechts hippe apparaten in, omdat er een innovatiebudget is. Vervolgens lopen ze op tegen ­dezelfde obstakels zonder dat van ­elkaar te weten. Dat moet anders, concludeerde het ministerie van VWS deze zomer. In opdracht van het ministerie gaat het bureau ­Significant komende maanden alle bewezen tijdbesparende techno­logieën in de ouderenzorg in kaart brengen. Dat wordt hoog tijd, vindt onderzoeker Barakova. ,,Er moet een nationale of Europese database komen waarin gebruikers hun ervaringen delen. Op deze manier gaat er veel geld en kennis verloren.’’

Menselijk contact staat centraal Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid volgt de ontwikkelingen op de voet. De inzet van robots mag er niet toe leiden dat ouderen aan hun robot worden overgelaten en minder ‘betekenisvol contact’ hebben. ,,Maar betekenisvol contact hoeft niet nood­zakelijkerwijs menselijk contact te zijn en menselijk contact is niet per definitie betekenisvol. Sociale robots kunnen ook bijdragen aan méér contact, als ze bijvoorbeeld contacten tussen cliënten onderling stimuleren’’, zo schrijft het centrum deze zomer in een drieluik over e-health. Duidelijk is dat robots menselijke relaties moeten verbeteren en niet vervangen. Menselijk contact staat centraal in de langdurige zorg.