Kan Vught stoppen met zoeken naar locaties voor windmolens en zonnevelden? ‘Nee, dan halen we de doelstelling voor 2030 niet’

VUGHT - Gemeenten en provincies zijn naarstig op zoek naar nieuwe locaties voor zon- en windparken maar volgens Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen, is dat helemaal niet nodig. Zijn bewering in het Financieel Dagblad leidde tot kritische vragen in Vught.

De strekking van het artikel in het Financieel Dagblad is dat de helft van de benodigde productie voor de klimaatdoelen 2030 is gebouwd en voor de andere helft al subsidie is toegezegd. Dure, omstreden plannen in de regio lijken daarom overbodig. Brancheverenigingen voor zon en wind, Holland Solar en NWEA, zouden dat onderschrijven. VVD-er Koen van Dinther wilde van het college van burgemeester en wethouders Vught weten of zij de strekking van het artikel herkent.

Geen gemakkelijke opgave

Vught herkent de uitspraak van Visser niet. Sterker nog, volgens het college blijkt uit de Regionale Energie Strategie (RES) dat de doelstellingen voor 2030, zónder verdere inspanningen, nog níet gehaald worden. ,,In onze RES-regio is afgesproken dat iedere gemeente haar aandeel neemt in de opgave voor de opwek van duurzame energie (RES 1.0), waarover de gemeenteraad binnenkort besluit. We volgen de regionale afspraken en het artikel in het FD heeft hier geen invloed op”, aldus het college.

Quote Dus meer doen dan we moeten of kunnen we omdat de inzichten veranderd zijn misschien een tandje minder doen tot 2030? Koen van Dinther , VVD Vught

Van Dinther vindt dat bijzonder. ,,Want als de doelstelling echt al gehaald is, moeten we dan koste wat kost de RES-opgave volgen? Dus meer doen dan we moeten of kunnen we omdat de inzichten veranderd zijn misschien een tandje minder doen tot 2030? Het is in ieder geval positief dat de uitlatingen van Visser worden meegenomen in RES-verleggen. Het is jammer dat dit niet mee wordt genomen tijdens de informatieavonden. We hebben een bestuursakkoord en een opgave en daar staan wij ook nog steeds achter maar we vinden het wel belangrijk dat inwoners worden meegenomen in de nut en noodzaak van windmolens of zonne-energie.”

Vier windmolens of negentig voetbalvelden aan zonnepanelen

Binnen de gemeentegrenzen van Vught zouden vier windmolens of negentig voetbalvelden aan zonnepanelen of een mix hiervan moeten komen. Inwoners mogen meedenken over mogelijke locaties maar dat blijkt geen gemakkelijke opgave. Zo wordt een pril plan voor windmolens langs de A2, een gezamenlijk initiatief van Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught, niet met gejuich ontvangen.

Quote We volgen de regionale afspraken en het artikel in het FD heeft hier geen invloed op College van burgemeester en wethouders Vught

Wethouder Toine van de Ven liet eerder weten dat om het energiedoel voor Vught te halen er vóór 2030 op minimaal 40 procent van de grote daken (bedrijven, boerderijen etc) zonne-energie moet worden gewonnen en dat dat een flinke opgave is. Op dit moment wordt ongeveer drie procent van de grote daken benut.

Voor 1 juli moeten alle vijftien RES-gemeente de Regionale Energie Strategie hebben vastgesteld. In Vught gebeurt dat waarschijnlijk 17 juni. Voor het einde van dit jaar wordt bekend welke gebieden voor grootschalige opwek van duurzame energie in aanmerking komen.