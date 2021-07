Kanaalboulevard gaat volgende fase in, nu is het de beurt aan 'asfaltvlakte’ richting de Muntelbrug

DEN BOSCH - Het is velen een doorn in het oog: de Zuid-Willemsvaart tussen het Kardinaal van Rossumplein en de Muntelbrug. De grote asfaltvlakte is nu nog het terrein van de auto's en als fietser moet je maar een plekje zien vinden. Maar ook dit stuk gaat over niet al te lange tijd op de schop, geheel in de geest van de Kanaalboulevard.