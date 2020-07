Kanaalboulevard onveilig? Bossche wethouder hoort niets van politie

Daarmee reageerde de wethouder dinsdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering op de uitlatingen van Judith Hendrickx van De Bossche Groenen. ,,Er is veel gedoe. Het is te smal en te gevaarlijk. Fietsers komen in de knel. Wij horen veel klachten. Kunnen we daar iets aan doen en dan al het liefst tijdens de komende maanden.’’