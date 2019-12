Kangoeroeloop Vught uitgebreid met een ‘Paraloop’

Dag van de waarheid voor Marco Kroon: gaf hij een kopstoot of niet?

10:12 DEN BOSCH - Oorlogsheld Marco Kroon (49) hoort maandagmiddag in de rechtbank in Arnhem het vonnis voor zijn vermeende misdragingen tijdens carnaval in Den Bosch in maart van dit jaar. Tegen de Schijndelaar werd twee weken geleden een werkstraf geëist van honderd uur. Onze verslaggever is aanwezig bij deze rechtszaak en twittert straks live vanuit de rechtbank.