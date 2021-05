Kankerverwekkend benzeen ‘nauwelijks te ruiken’, voor de zekerheid toch extra onderzoeken asfaltcentrale

Bossche­naar (50) stopt tien pakken koffie in zijn tas, op heterdaad betrapt

30 april DEN BOSCH - Een 50-jarige Bosschenaar stopte donderdag tien pakken koffie in zijn tas in een supermarkt in de wijk Engelen in Den Bosch. De man werd daarbij op heterdaad betrapt en is in afwachting van een een beslissing van justitie.