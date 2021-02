Kanonskogel gevonden in huis Jeroen Bosch: ‘Geen idee hoe de kogel daar terecht is gekomen’

DEN BOSCH - Hoe komt een kanonskogel uit 1500 in de kelder van het huis waar Jeroen Bosch heeft gewoond? De archeoloog die het van harde kalksteen gemaakte projectiel daar onlangs in handen kreeg, heeft geen idee.

Een poosje geleden zijn bouwwerkzaamheden gestart in het pand dat in 1462 werd gekocht door de vader van Jeroen Bosch. Jarenlang was souvenirwinkel De Kleine Winst gevestigd. De kanonskogel werd gevonden in een aarden laag tussen twee lemen vloeren. ,,Dat werd niet verwacht. Want zoiets vind je normaal gesproken niet in een woonhuis’’, aldus Anne Verwaaijen, woordvoerster van de afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Expositie in gebouw

Volgens haar is niet alleen de vindplaats bijzonder. Want zij benadrukt dat het exemplaar met een doorsnee van 5 centimeter veel kleiner is dan andere kanonskogels die in de stad zijn gevonden.

In maart vorig jaar werden proefgaten geboord in de keldervloer. De afgelopen tijd zijn grote delen van de kelder afgegraven en is ‘veel historie zichtbaar geworden’. Mogelijk vinden archeologen binnenkort nog iets bijzonders in de kelder. Want de komende dagen wordt het archeologische werk voortgezet.

Eind dit jaar is de opening van het woonhuismuseum Huis van Bosch gepland. Het is nog niet bekend of de kogel deel gaat uitmaken van een expositie in het gebouw. ,,Daar moeten nog keuzes over worden gemaakt’’, aldus de woordvoerster.