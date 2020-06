Kans op extra financiële hulp voor buurthuizen en andere instellingen: ‘Laten we de muziekschool omvallen?’

DEN BOSCH - Bossche buurthuizen en andere instellingen die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen, krijgen mogelijk extra financiële steun van de gemeente. ,,We gaan het inventariseren’’, zei wethouder Huib van Olden maandagavond tijdens een vergadering van de commissie bestuurszaken.

Van Olden reageerde op een pleidooi van Pieter Paul Slikker (PvdA) die zei dat de gemeente buurthuizen en andere instellingen zoals de muziekschool zou kunnen helpen zoals dat ook gebeurt met sportclubs . De huur van de sportaccommodaties van de afgelopen drie maanden hoeft door de verenigingen niet betaald te worden, eerder was sprake van uitstel van betaling. Dat uitstel wordt nu gegeven voor de maanden juni tot en met oktober.

Op tijd maatregelen?

,,De gemeente richt zich speciaal op sportverenigingen. Maar het is goed om ook wat algemener te kijken. Laten we bijvoorbeeld de muziekschool omvallen om de huur aan de gemeente niet kan worden betaald?’’, vroeg Slikker.

Hij kreeg bijval van Judith Hendrickx (De Bossche Groenen) en Paul Kagie (Leefbaar ‘s-Hertogenbosch). ,,We weten dat een aantal buurthuizen bij ons gaat aankloppen om extra hulp. Laten we dat over ons heen komen, of nemen we op tijd maatregelen?’’, zei Kagie.

,,Breng in beeld in hoeverre er problemen zijn en wat er nodig is om het aan te pakken’’, stelde Hendrickx voor.

Extra terrassen

Alle fracties toonden zich enthousiast over het feit dat ondernemers (horeca en winkels) enkele maanden geen precariobelasting hoeven te betalen. Ook over extra terrassen hoeft die belasting niet betaald te worden.

Over het algemeen was er ook tevredenheid over de Bossche Zomer waarbij vanaf 1 juli tot september allerlei activiteiten in de gemeente worden gehouden. Kritische kanttekeningen werden gemaakt door Joep Gersjes (Lokaal Gestemd), Paul van der Krabben (Bosch Belang) en Sjef van Creij (Gewoon ge-DREVEN). Gersjes sprak over een mooi initiatief, maar wilde weten waarom de gemeente de organisatie tegen betaling overlaat aan enkele partners. ,,Zij doen het tegen loonkosten’’, zei wethouder Van der Geld.

Kans op uitvoering

Tot 4 juni mochten plannen worden ingediend. Maar Van der Geld zei dat dit de komende tijd nog mogelijk is (‘Maar de kans op uitvoering wordt dan wel kleiner’).

Ralph Geers (VVD) stelde voor dat sportaccommodaties en buurthuizen tijdens de Bossche Zomer geopend zijn om met verschillende activiteiten nog wat omzet te kunnen hebben.

