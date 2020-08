Kans op vervolg Zomertheater op Pettelaarse Schans; ‘Het smaakt naar meer’

Volgens Vis kwamen de afgelopen weken in totaal zo’n 20.000 bezoekers af op de optredens waarbij steeds maximaal 750 mensen plaats mochten nemen onder een overkappingssysteem dat bescherming bood tegen regen en zon. De belangstelling was groter dan Vis verwachtte. ,,We dachten zo’n zestig tot tachtig procent van de kaarten te kunnen verkopen. Maar dat was dus te laag.’’

‘Iets moois’

Hij laat in het midden in hoeverre Zomertheater financieel interessant was voor hem. ,,We hebben er wel iets mee verdiend al viel de begroting wel een ton hoger uit door extra investeringen zoals twee grote led-schermen. Maar we wilden iets moois neerzetten. En het is ook belangrijk dat met dit project zo’n ‘1500 mensen konden werken.’’

Volledig scherm De 'perfect sky' bood onderdak aan maximaal 750 bezoekers. © Jan Vis Entertainment

Gerechten en drankjes

Volgens Vis was er behalve voor de artiesten was vooral waardering voor het comfort om tijdens het optreden gerechten en drankjes aan tafel te laten serveren. ,,Bij grote festivals is dat er niet bij. Maar door de kleinschalige opzet was dat bij het Zomertheater wel het geval. We weten natuurlijk niet of volgend jaar dezelfde coronaregels gelden als deze zomer. Wie weet mag je dan weer artiesten laten optreden voor duizenden mensen. Het is verleidelijk om daar de opzet op af te stemmen. Maar dat kan een valkuil zijn waar je niet in moet trappen. Want juist het kleinschalige was de charme van het Zomertheater.’’

Kermis

Het Zomertheater was onderdeel van de Bossche Zomer. De kermis die daar ook toe behoort, mag op verzoek van de exploitanten een week langer ‘draaien’. Zou Vis dat ook niet willen? ,,Wat optredens betreft zou het geen probleem zijn. Maar met de gemeente en de wijkraad Zuid was afgesproken dat het op 31 augustus zou stoppen. Daar wil ik mij aan houden.’’