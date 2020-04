Kantoorreus in beeld voor woningbouw in Den Bosch-Noord

Elf voertuigen opengebro­ken op gemeente­werf Den Bosch, van alles gestolen

10:31 DEN BOSCH - Op de afgesloten gemeentewerf in Den Bosch zijn elf voertuigen opengebroken. Er is van alles gestolen en er is veel schade ontstaan. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, zo meldt de politie.