Kapel op begraafplaats Orthen heeft een orgel: ‘Dit biedt nabestaanden meer keuze bij uitvaart’

Bossche Cobie (79) krijgt zak braaksel in gezicht gegooid: 'In de roos, zeiden die schoften’

17:21 DEN BOSCH - Uitschot van de maatschappij. Dat is wat de 79-jarige Cobie van den Broek uit Den Bosch te zeggen heeft over de jongens die haar op smerige wijze te grazen hadden genomen. De groep gooide zomaar een zak met braaksel recht in het gezicht van de vrouw. De politie neemt de zaak serieus en is op zoek naar getuigen. ,,Mogelijk zijn er voorbijgangers die iets hebben gezien.”