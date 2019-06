‘Kapot lachen’ bij schoolvoetbaltoernooi OJC Rosmalen

DEN BOSCH - "Hé hallo, ik sta helemaal vrij", roept de 10-jarige Lieke -Martens- van der Sterren, speelster van KC De Terp-1 uit Rosmalen. Een team waarin uitsluitend meisjes van de bovenbouw zitten. Even later schiet ze op goal, maar het 'puntertje' gaat net voorlangs. "Niet geschoten is altijd mis", relativeert ze na afloop van het (gewonnen) wedstrijdje tegen De Sprong-2 tijdens het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van OJC Rosmalen.

De handen priemen de lucht in. Hoera, de eerste overwinning is binnen. Na een nipte verliesbeurt tegen De Hobbit en een ware afstraffing tegen 't Ven is het dan raak. "Winnen is uiteraard een stuk leuker dan verliezen. Dat we met z'n allen plezier beleven, is nog véél belangrijker. De funfactor staat duidelijk voorop. Ja, je lacht je hier soms kapot", verwoordt begeleider Eddy de Vries. Voorafgaand aan het duel met De Sprong-2 hield hij met z'n pupillen een heuse teambespreking rondom een picknicktafel, met daarop een geprint voetbalveld op schaal. "Likkend aan een ijsje luisterden ze aandachtig naar wat ik te vertellen had. Mijn voornaamste tip: speel niet met z'n allen op een kluitje maar kies je eigen positie! Woorden die ze ditmaal goed in hun oortjes hebben geknoopt."

Kraker

Grofweg 550 leerlingen van tien Rosmalense basisscholen, zowel jongens als meisjes, doen op deze Tweede Pinksterdag mee aan het toernooi. In totaal gaat het om zestig teams, verdeeld over twee leeftijdscategorieën: groep 5 en 6, en groep 7 en 8. "Aanvankelijk was het de bedoeling dat evenals in het verleden ook scholen uit Nuland en Vinkel zouden meedoen. Om uiteenlopende redenen is dat helaas niet gelukt", vertelt Bart van Gerven, voorzitter van de toernooicommissie.