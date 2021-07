Kapsalon ging dicht in coronatijd, dit Bossche bedrijf maakte er een burgertent van: ‘Hij gaat nooit meer knippen’

Nog maar anderhalf jaar geleden liepen ze in Milaan als ‘amateurtjes’ tussen de grote jongens rond op horecabeurs Host. Waar andere beursgangers in (luxe) hotels sliepen, overnachtten zij in hun auto. Ja, Mustafa Dayioglu en Ekrem Toprakkala hadden een bescheiden achtergrond in de Bossche horeca, maar daarmee was alles wel gezegd. Toch legden de twee er de basis van wat nu een goedlopend bedrijf is. En dat in coronatijd.