Karel Thiel: ‘Ik wil dwalen’, Duo Pils en muziekinstrumenten

1929-2021Op 91-jarige leeftijd is Karel Thiel overleden. Zanger, liedjesschrijver en winkelier in muziekinstrumenten.

De bruine rolluiken waren al een tijdje dicht, daar aan de Graafseweg. De plek waar Karel Thiel het grootste deel van zijn leven had doorgebracht: in zijn winkel. Pal tegenover de H. Hartenkerk. ,,Maar daarvoor zat de winkel aan de overkant van de Graafseweg", herinnert zoon Jan zich. Er werden er vinylplaten verkocht, singletjes, cassettebandjes en cd's. Maar aan het einde waren het alleen nog muziekinstrumenten. ,,De laatste jaren verkocht hij niet zo veel meer, zegt Jan Thiel. ,,Maar het was en bleef zijn lust en zijn leven. Hij moest elke dag even in de winkel zijn. En zo heel af en toe kwam er nog eens iemand, een vel halen voor een trommel. Of een blaasrietje.”

‘Ik wil dwalen’ in 1960

Muziek was de rode draad in het leven van Karel Thiel die zelf een talentvolle tekstschrijver en muzikant was. In 1960 kwam z'n eerste single uit: ‘Ik wil dwalen’. ,,Dat was best een serieus nummer", weet zoon Jan. Karel speelde in die tijd ook met een band The Evergreens. De vermaarde producer Johnny Hoes herkende de talenten van Karel Thiel en lijfde hem in voor zijn Telstar-stal met toen al bekende namen als de Zangeres Zonder Naam.

Volledig scherm Met Johnny Hoes (links) vormde Karel Thiel een aantal jaren Duo Pils © privéfoto

Maar werken met en voor Hoes betekende ook dat het genre veranderde in gezellige Nederlandstalige feest- en carnavalsnummers. Karel Thiel schreef soms voor Hoes en vormde zelfs een aantal jaren met hem het Duo Pils. Toen Hoes ermee stopte nam Cees de Wit zijn plek in.

Thiel bleef ook spelen met The Evergreens en was, als we kijken naar zijn platenproductie, tot eindjaren '80 nog actief als zanger. Ook bij het Bossche carnavalsclubke Houdoe Wor, met als thuisbasis café de Sjang, speelde Thiel zijn partijtjes mee.

Muziekinstrumenten

In de winkel aan de Graafseweg verdwenen de cassettebandjes en cd's, maar bleven zijn andere grote liefde, de muziekinstrumenten. Met zijn vrouw Bettien woonde Karel Thiel ook nog steeds bij de zaak en was daar met geen mogelijkheid weg te krijgen. Zelf niet na een gewapende overval in 2010.

Op 28 februari overleed Karel Thiel op 91-jarige leeftijd en stierf de muziek voor altijd weg op die hoek van de Graafseweg.

Volledig scherm In 2010 werd de winkel van Karel Thiel nog overvallen. © Bart Meesters