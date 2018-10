Karin vond een parel in een oester tijdens een etentje in Rosmalen: ‘Wat hij waard is? Ik hoop op de hoofdprijs’

Vier jaar geleden vond de Winter ook al een parel in een oester, toen in Ameland. Die liet ze jarenlang thuis liggen in een fotorolletje. ,,Ik heb die parel nu ook meteen op de foto gezet om te laten taxeren, je weet maar nooit.‘’



De kans dat een parel in een oester wordt gevonden, is ongeveer één op vijftienduizend. De Winter: ,,Als ik ze nou elke dag zou eten, zou ik nog snappen dat ik twee keer prijs heb. Maar dat is niet zo, misschien eet ik er tien per jaar. Ik ben niet zo’n decadente troela die in elk restaurant oesters met prosecco zit te drinken, maar ik vind ze gewoon hartstikke lekker met een goed wijntje erbij.‘’