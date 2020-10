Karwei Rosmalen wil verhuizen naar Kloosterstraat

ROSMALEN - Karwei Bouwmarkt aan de Grote Elst in Hintham wil verhuizen naar een terrein aan de Kloosterstraat naast de Berlicumseweg in Rosmalen. Dat blijkt uit een vergunningaanvraag bij de gemeente.

Waarom de bouwmarkt wil verkassen is niet helemaal duidelijk. De bedrijfsleider verwijst naar het moederbedrijf, het Franse Bourreilier Group. BG Retail kon hier gisteren geen antwoord op geven.BG Retail is een familiebedrijf dat jaren actief was in Frankrijk en Spanje met de Bricorama bouwmarkten. Die werden in 2017 verkocht. BG hield de Karwei en Gamma vestigingen in België en Nederland en breidde die gestaag uit.

Karwei in Den Bosch ontstond in de Aa-wijk Zuid en verkaste in 2001 naar de Grote Elst in Hintham. Daar nam het zo'n 3300 vierkant meter in gebruik. Tegenvaller was het afsluiten van de Burgemeester Jonkheer von Heydenlaan laan, onder de A2, tussen Hintham en Rosmalen.

Het aantal bouwmarkten in de gemeente nam de afgelopen jaren fors toe. Vooral het aantal ketens groeide. Zo is er inmiddels ook een Karwei aan de Helftheuvelweg, heeft Gamma vestigingen in Orthenpoort en in de Groote Wielen en telt ook Praxis twee vestigingen.

Megabouwmarkt

Deze gevestigde ondernemers maakten zich druk om de komst van nóg een bouwmarkt, een megawinkel van Bauhaus. De gemeente heeft hiervoor ruimte gereserveerd in de Groote Wielen, pal achter de bestaande Gamma en voor het nog te bouwen nieuwe school van Rodenborch College en Jeroen Bosch College. Ondanks de forse bezwaren hield het college vast aan deze uitbreiding van het aantal vierkante meters. En stemde de gemeenteraad er in 2018 ook mee in.

Als Karwei komt, geen verzamelgebouw

Het terrein aan de Kloosterstraat ligt pal achter de A59 en het hoofdkantoor van Heijmans. Ontwikkelaar Built to Build Vastgoed verwierf de gronden die lange tijd braak bleven liggen. Vorig jaar werd het onbemande tankstation Avia Xpress er geopend. Bart van Hoof van Built tot Build maakte in april dit jaar bekend dat aan de Kloosterstraat een bedrijfsverzamelgebouw met 22 units komt met aan de straatzijde plaats voor een of twee showrooms. Dit plan gaat nu in de ijskast, zegt hij in een reactie. ,,Er is geen plek voor twee grote gebouwen. Bovendien vergt een bouwmarkt veel parkeerplaatsen. Als de plannen doorgaan, komt er geen verzamelgebouw. Als Karwei uiteindelijk niet komt, gaan we door met ons eerste plan.”

De huidige Karwei bouwmarkt aan de Grote Elst.