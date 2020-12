Kastanjeboom valt om op Parade in Den Bosch en is (bijna) weg

Foto'sDEN BOSCH - Een kastanjeboom is vrijdagmiddag omgevallen op de Parade in Den Bosch. Niemand raakte gewond.

Volgens een deskundige kan de boom geleden hebben aan de kastanjebloedingsziekte. Door de ziekte ontstaan op de bast van de boom roestbruine vochtige plekken die gaan ‘bloeden’ in de vorm van een stroperige vloeistof. Als die indroogt blijven op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan scheuren in de bast.

Even over vieren nam een medewerker van een groenbedrijf poolshoogte op het plein om te kijken hoe de boom weggehaald kon worden. Hij zaagde de boom in stukken.

Stroperige vloeistof

Van de 135 kastanjes die er ooit stonden zijn er nu nog een stuk of 90 over. De meeste bomen zijn gesneuveld door de paardenkastanjebloedingsziekte. Door de ziekte ontstaan op de bast van de boom roestbruine vochtige plekken die gaan ‘bloeden’ in de vorm van een stroperige vloeistof. Als die indroogt blijven op de bast korstvormige roestvlekken achter. Onder deze plekken sterft het weefsel af en ontstaan scheuren in de bast.

De gemeente gaat geregeld steekproefsgewijs met zogenoemde trekproeven na of maatregelen nodig zijn. Er wordt vanuit een auto getrokken aan een kabel die aan een boom is bevestigd. Een computer berekent hoeveel kracht de bomen kunnen doorstaan. Het is niet duidelijk of dit exemplaar ook is getest.

Volgens een woordvoerder van de gemeente controleert een bomenspecialist dit weekend de andere bomen en gaat hij na waarom de boom omver is gegaan. In juni werden er nog vier bomen weggehaald. ,,Door de kastanjebloedingsziekte is de levensverwachting laag. We houden de situatie nauwlettend in de gaten.’’

De stichting Boom en Bosch constateerde enkele jaren geleden in een rapport al dat bijna alle paardenkastanjes op het plein ‘min of meer’ waren aangetast door de ziekte.

Volledig scherm Kastanjeboom valt om op de Parade © Marc Brink

Volledig scherm Kastanjeboom valt om op de Parade © Marc Brink

Volledig scherm Boom omgevallen op de Parade © Marc Brink