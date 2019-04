Kasteel Maurick vanuit Vught centrum weer bereikbaar via tijdelijke trap

De werkzaamheden aan de Boxtelseweg en Grote Gent verlopen volgens een gemeentewoordvoerster volgens plan. Het aanleggen van de riolering is over ongeveer een week klaar. ,,Op plaatsen waar de riolering is goedgekeurd, brengen we de bestratingen, nieuwe trottoirs en parkeervakken, aan. De nieuwe inrichting wordt zichtbaar. Eind mei gaan we de eerste lagen asfalt aanbrengen. Dan zijn de woningen weer goed bereikbaar.”