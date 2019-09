Kasteel Maurick Vught introduceert eigen kasteelbier ‘Heerlijke Hendrik’ met Oranje-Spaanse noot

VUGHT - ‘Heerlijke Hendrik’ is de naam van het ambachtelijk gebrouwen kasteelbier van Kasteel Maurick. Het bier is geïnspireerd op prins Frederik Hendrik van Oranje die vanuit Kasteel Maurick in 1629 de strijd tegen de Spanjaarden leidde tijdens de belegering van ’s-Hertogenbosch.

Het bier is in tripelstijl gebrouwen en bevat onder meer amandel en sinaasappelschil als verwijzing naar de Spaanse keuken. Prins Frederik Hendrik van Oranje leidde tijdens de 80-jarige oorlog in 1629 vanuit Kasteel Maurick de strijd tegen de Spanjaarden en veroverde ’s-Hertogenbosch.

Speciale kelk

Chef-eigenaar Niek van Lieverloo: ,,Heerlijke Hendrik is een echt kasteelbier. Op het etiket zijn de wapenschilden van Kasteel Maurick en natuurlijk Frederik Hendrik te zien. Voor het bier is een speciale kelk ontworpen in de vorm van een wijnglas.”

Op Kasteel Maurick werd volgens hem eeuwen geleden al bier gebrouwen. Op de plaats van het huidige restaurant Hendrik van Maurick was vroeger een bierbrouwerij, waarvan de ketel in het restaurant nog steeds te zien is. ,,Het bier combineert zeer goed met Volle Hendrik, de ambachtelijk gemaakte kaas van koeien uit het nabijgelegen Land van Heusden en Altena, waarin het Heerlijke Hendrik bier is verwerkt.”