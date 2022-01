Kastelein en cultuurbewaker Dré Zijlmans (70) overleden: strijdbaar, slim, scherp en ‘zeker niet bang’

Het lijkt stil rond Alles voor Mekaar; maar schijn bedriegt, strijd tegen eenzaam­heid gaat door

VLIJMEN - Even stond het voortbestaan van Alles voor Mekaar op het spel, toen er begin dit jaar géén Heusdens geld kwam voor de organisatie die strijdt tegen eenzaamheid. Maar Alles voor Mekaar is allesbehalve van het toneel verdwenen: ze is nu ook actief in Den Bosch en in Heusden ligt een nieuw initiatief op tafel.

