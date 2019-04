Katholiek Nieuwsblad mag vijf medewerkers niet ontslaan van het UWV

Bossche pastoorsfa­briek is stilgeval­len: Sint-Janscen­trum zoekt nieuwe priester­stu­den­ten

12:47 DEN BOSCH - Het is schraalhans keukenmeester met de priesterwijdingen in het bisdom Den Bosch. Eentje per jaar in 2017 en 2018, terwijl zich dit jaar niemand aandient.