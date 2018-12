KBO Brabant viert 70-jarig jubileum KBO Brabant met 350 senioren en lanceert nieuwe website

Column Raam kapot, verwarming stuk? Eerst 200 euro dokken, dan pas klagen

9:37 Za 8 dec. Een verhuurder mag een toekomstig huurder geen bemiddelingskosten in rekening brengen. Bij leegstandsbeheerder Camelot hebben ze daar wat op gevonden. Om toegang te krijgen tot je eigen dossier moet je 200 euro aftikken. MyCastle, is dat dossier prachtig genoemd. Als je een klacht in wilt dienen over je eigen ‘castle’, moet dat via dezelfde portal. Eerst dokken dus, dan pas klagen.