KC Meerlaer en Fioretti College winnen Onderwijsprijs Noord-Brabant

Filmpje over integratie op KC Meerlaer in Rosmalen

Kindcentrum Meerlaer won in de categorie basisonderwijs, het Fioretti College in de categorie voortgezet onderwijs. Beide winnaars vertegenwoordigen Noord-Brabant op 27 maart 2019 bij de finale van de Nationale Onderwijsprijs in Leiden.

Integratie

In Kindcentrum Meerlaer in Rosmalen werken basisschool De Masten en Orthopedagogisch Kindercentrum De Elzengaarden nauw samen. Daardoor krijgen kinderen met en zonder beperkingen meer contact met elkaar en wordt de integratie van gehandicapte mensen in de maatschappij bevorderd. De jury is onder de indruk: ‘Structureel worden de twee groepen bij elkaar gebracht. Ze gymmen samen en vieren samen Kerstmis, Carnaval en Sinterklaas. Daarnaast ondersteunen de leerlingen van De Masten de kinderen van De Elzengaard bij allerlei activiteiten. Het lijdt geen twijfel dat ook de beide teams veel profijt van elkaars expertise zullen hebben. Dat kan de begeleiding van ‘buitenbeentjes’ in de reguliere klas ten goede komen en een bijdrage leveren aan passend onderwijs.’

Volledig scherm Gedeputeerde Henri Swinkels tussen de winnaars van het Firoretti College. © INOP

Duoschilderen

Leerlingen uit vmbo- en praktijkonderwijs aan het Fioretti College in Veghel werken aan hun sociale vaardigheid en leren zichzelf beter kennen door in duo’s te schilderen. Doordat leerlingen samen aan één kunstwerk met telkens een ander thema werken, ontstaan er steeds andere gesprekken. De jury schrijft: ‘Het is erg origineel om via kunst leerlingen sociaal vaardiger te maken. Het is een ondersteuningsaanbod voor leerlingen die ‘onhandig’ opereren in het sociale verkeer, heel anders dan veel andere programma’s waarin vooral gepraat wordt in een groep of kring. Leerlingen die meedoen zijn beter aanspreekbaar, zelfbewuster en voelen zich meer verbonden met andere leerlingen, die vaak een heel andere culturele achtergrond hebben.’

Onderwijsprijs

Initiatiefnemer van de Nationale Onderwijsprijs is het Instituut voor Nationale Onderwijs Promotie (INOP). De tweejaarlijkse prijs is in 1993 ingesteld om de creatieve kanten van het Nederlands onderwijs voor het voetlicht te brengen. In iedere provincie wordt een provinciale onderwijsprijs uitgereikt.