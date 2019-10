Keer op keer diefstal bij graf van Paul (20) in Rosmalen: ‘Steeds bang dat er weer iets is gestolen’

Huizen in Den Bosch flink duurder in derde kwartaal, forse daling verkopen in Oss

11:33 DEN BOSCH/OSS/UDEN - De druk op de woningmarkt in Den Bosch is het derde kwartaal van dit jaar verder toegenomen, meldt makelaarsvereniging NWM. De gemiddelde verkoopprijs van huizen steeg in de Brabantse hoofdstad met maar liefst 7,5 procent (ten opzichte van het derde kwartaal in 2018) tot 351.000 euro. De woningmarkt in Oss en omgeving kreeg een flinke klap: het aantal verkopen daalde met maar liefst 10,5 procent tot 179 woningen.