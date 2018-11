Kegelen in Den Bosch: ‘De eerste keer is nooit het leukst’

Bossche agent deelt mooiste ervaring uit loopbaan: ‘Gedaan wat je op dat moment kon doen’

14 november DEN BOSCH - Soms lijkt iets voorbestemd om te gebeuren. Fer van Haren, oud-medewerker van de rijkspolitie in Den Bosch, kan erover meepraten. Een meisje dat hij als jonge Bosche politieman aantrof als vondeling, keerde jaren later terug in zijn leven. ,,Ik heb in mijn politieloopbaan veel meegemaakt. Deze ervaring behoort tot de mooiste.”