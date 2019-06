Kei-trots zijn ze in Orthen-Links op hun nieuwe oude wijk

,,Kom maar hier zitten’’, zegt Hennie van Gelder (59), terwijl ze op het witte betonnen bankje voor het huis klopt. Natuurlijk wil ze vertellen over de vernieuwing in de wijk. ,,Koffie?’’ Nou, liever even naar het toilet. ,,O dat kan ook. De wc zit hier links om de hoek.’’ Niet veel later komt echtgenoot Bertus (59) - d’n Bertus zoals ze hem in de buurt noemen - het huis uit gezet. Met een klapstoeltje dat-ie pontificaal op de stoep plant.