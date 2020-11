Keihard (thuis)werken, uren videobellen, niet lullen maar poetsen en ja hoor: een burn-out

Vughtse centrumbe­wo­ners mikken op verkiezin­gen: ‘Winkelcen­trum wordt veel te hoog, dat moeten we stoppen’

8:10 VUGHT - Het nieuwe winkelcentrum Marktplein is volgens een groep omwonenden te hoog en past niet in het historische centrum van Vught. Een ‘mastodont’ noemen ze het. De ontwikkelaar denkt daar anders over. Dinsdag 24 november treffen de partijen elkaar bij de bezwaarschriftencommissie.