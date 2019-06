Keinderkupkes winnen zeskamp RKKSV Kruisstraat Berlicum

Bewoners Deuterse­straat bij het gerechts­hof: ‘Eerlijk verdiend met venten’

17 juni DEN BOSCH - Vijf bewoners van het woonwagencentrum aan de Bossche Deutersestraat stonden gisteren terecht bij het gerechtshof in Den Bosch. Dat was ook het geval met een inwoner van Benalmádena en een man uit Lith. Het zevental is in beroep gegaan tegen veroordelingen na een massale inval zes jaar geleden op het terrein.