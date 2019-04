Keramische vogel op Anne Frankplein Den Bosch komt nu op paal te staan, blijkt te zwaar voor poort

Door Bart Gotink

De eerste presentatie van de nieuwe inrichting van het plein met een nieuwe kunstwerk was al in januari 2017. De door kunstenaar Anne Wenzel bedachte vogel bleek echter te zwaar voor de oude poort, waardoor het niet is gelukt het plein in 2018 her in te richten. Ook speelt mee dat één van de aanpalende panden van eigenaar is gewisseld. De nieuwe eigenaar van het pand aan de Waterstraat staat het niet toe om de vogels te verankeren aan dat pand. In overleg met alle partijen is daarop besloten een nieuw ontwerp te maken voor pleintje, dat de velen zullen kennen van hun ritje naar parkeergarage De Wolvenhoek.

Vergunningen verleend, welstand akkoord

De vogel komt daarom nu op een slanke zuil te staan, in een ‘goed gekozen opstellingen waarvan ook een herdenkingszuil, nieuwe keramische bankjes en de plaquette met het citaat uit het dagboek van Anne Frank deel uit zullen maken', zo staat te lezen in een voorstel van B & W. Het is nu de bedoeling dat het hele plan gerealiseerd is voor de viering van 75 jaar bevrijding in oktober. De vergunningen zijn inmiddels verleend en vanuit de welstandscommissie is geen bezwaar. De twee Spaanse leeuwen die nu nog op het plein staan, verhuizen dan naar de Berewoutstraat.

Volledig scherm Het Anne Frankplein wordt opnieuw ingericht © Marc Bolsius

De financiering is in elk geval al rond. Het nieuwe ontwerp is met 150.000 euro duurder dan het eerste plan (115.000 euro). Het Prins Bernard Cultuurfonds en het Mondriaanfonds leveren echter een substantiële bijdrage, respectievelijk 25.000 en 60.000 euro.

Vredestapijten