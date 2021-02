Kerkdorp behoudt horecagelegenheid: Wapen van Cromvoirt wordt ‘De Oude Herberg’

Oproep in Bureau Brabant over verdachten rond rellen in Den Bosch en Eindhoven levert niks op

2 februari DEN BOSCH - De oproep maandagavond in Bureau Brabant wegens de rellen in Den Bosch en Eindhoven op 24 en 25 januari heeft niks opgeleverd. ,,Er kwam één reactie, maar dat was geen gerichte tip’’, aldus een woordvoerster van de politie.