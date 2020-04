Kerken en pastoors in Bisdom Den Bosch gaan digitaal

DEN BOSCH - Livestreams van vieringen rondom de Paasweek vanuit kerken, vloggende pastoors, selfies in de Bommelerwaard en een nieuwe app om contact met elkaar te houden vanuit Bisdom Den Bosch. De kerk gaat in crisistijd digitaal.

,,Er wordt voor Pasen hard gewerkt aan een livestream-verbinding vanuit de Sint-Jan”, reageert plebaan Vincent Blom. ,,We hopen dat de besloten eucharistievieringen in Den Bosch rechtstreeks te zien zijn via onze parochie-site op internet.”

‘Een race tegen de klok’

De uitzending is nog niet helemaal zeker. Blom: ,,Er ontbreekt nog één onderdeel waar we met smart op wachten. Een race tegen de klok ja, maar er is ons verzekerd dat het vóór Pasen moet werken. Maar wat is nog zeker in deze tijd?”

Quote Steeds meer ouderen hebben tablet of computer Gideon van Meeteren , kapelaan parochie Heilige Maria

Volledig scherm Plebaan Vincent Blom: ,,Het moest vorige week maar één keer over." © Eigen Foto Ook in bijvoorbeeld Vught en Rosmalen gaan de eucharistievieringen binnenkort live op internet. ,,Ik verwacht dat het vanaf Witte Donderdag lukt via de site www.kerkdienstgemist.nl of via een app”, aldus kapelaan Gideon van Meeteren van de parochie Heilige Maria in Rosmalen. ,,Hoeveel parochianen er op zo’n klein computerschermpje meekijken? Denk dat steeds meer ouderen een tablet of computer hebben. Er in deze tijd meer mee leren omgaan. Ouderen skypen vanuit de gesloten verzorgingshuizen toch ook met hun familie en vrienden?”

Vloggende pastoors

Pastoors in verschillende parochies staan tegenwoordig steeds meer voor de camera van de eigen mobiele telefoon. Ze spreken bijvoorbeeld gebeden of andere teksten in. ,,Plebaan Blom wel. Ik niet”, zegt de kapelaan. ,,Vóór de camera staan is niet mijn ding. Maar wat niet is kan nog komen.”

Quote Tijd van parochie­blaad­je lijkt voorbij Vincent Blom , plebaan van de Sint-Jan

Plebaan Blom heeft er al wel aardigheid in. ,,Ik ga tijdens De Goede Week en Pasen vloggen met mijn mobiele telefoon. ,,Een mooie manier om contact met de achterban te houden “, vindt hij. ,,Ik heb het vorige maand ook al gedaan. Eén vlog moest opnieuw. De rest kwam uit het hoofd. Of de filmpjes ook bekeken worden? Ik krijg goede reacties. Digitalisering biedt nieuwe kansen. De tijd van het parochieblaadje lijkt voorbij.”

‘Met Facebook begonnen’