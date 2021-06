Kermis Vught van te krappe centrum naar Lidwinaveld: ‘Maar als mensen niet komen, dan houdt het op’

VUGHT - Een spetterende opening en afsluiting zit er vanwege corona nog niet in maar de kermis zelf mag dit jaar doorgaan in Vught én strijkt voor de eerste keer neer op het Lidwinaveld. Henri Paashuis, voorzitter van de Stichting Kermis Vught én kermisexploitant is opgelucht. ,,We mogen weer!”

Een kermis op de locatie Heuvel, Marktveld en Maurickplein was geen doen meer, volgens Henri Paashuis, voorzitter van de Stichting Kermis Vught en kermisexploitant. ,,Het Marktveld is bijna ontoegankelijk voor vrachtwagens vanwege de vele bloembakken, lantaarnpalen en vuilnisbakken. Die zijn niet demontabel. We konden geen kant meer op", schetst hij. ,,Daarom gaan we het nu een paar jaar proberen op het Lidwinaveld. Dat hadden we eigenlijk vorig jaar al willen doen maar toen kon de kermis vanwege corona niet doorgaan.”

Van 3 tot en met 7 juli kunnen de kermisliefhebbers genieten van diverse attracties zoals: de Booster, Grand Canyon (kinderachtbaan), Funhouse (cakewalk), Topspin (bank), Polyp, rups, vliegtuigmolen, botswagens en draaimolen. ,,En er staat natuurlijk een schiettent, verschillende grijp- en eetkramen. Het wordt echt een hele mooie kermis. Het is nu aan de mensen of ze wel of niet willen komen. Als het op het Lidwinaveld ook niet lukt om meer mensen te trekken, dan houdt het op. Dan kunnen we er beter mee stoppen.”

Coronamaatregelen handhaven

Alle coronamaatregelen worden volgens Paashuis in acht genomen. ,,Er mogen maximaal 900 mensen tegelijkertijd komen en er zijn looproutes. De 1,5 meter handhaven baart ons wel zorgen. We willen niet als politieagenten rond hoeven lopen en hopen dat mensen zelf opletten. Wij zijn als stichting verantwoordelijk maar hebben geen zin in een boete van 4000 euro.”

Cultureel erfgoed

De geplande grootse opening en afsluiting met een Hollandse avond en vuurwerk, zit er volgens hem vanwege corona helaas niet in. ,,Maar we zijn er gelukkig weer. Er zijn al gemeenten waar de kermis weer niet doorgaat en ook niet meer terugkomt. Wij hopen dat we dit stukje cultureel erfgoed voor Vught kunnen behouden.”

Volledig scherm Henri Paashuis (midden) wil de Vughtse kermis een laatste impuls geven. De attracties worden verplaatst naar het Lidwinaveld. © copyright Marc Bolsius