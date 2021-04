Kermisbroers uit Vught zijn niet optimistisch, ’Nog zo'n seizoen? Dat kan niet’

Wel of geen laadpaal voor de deur, daar hebben Vughtena­ren niks over te zeggen

22 april Vught wil en kan niet één op één in gesprek met haar inwoners over de plekken waar openbare laadpalen voor elektrische auto’s moeten komen. Want er spelen, zo ziet de gemeente, vaak te veel persoonlijke belangen. ,,We hebben ervoor gekozen om de afweging waar laadpalen moeten komen - in overleg met leverancier Vattenvall - zelf te maken.”