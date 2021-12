Kerstboom leasen: ‘Je krijgt er toch een beetje een band mee. Is hij gegroeid? Ziet hij er nog fris uit?’

Video Auto uit bocht gevlogen bij afrit A59 naar Engelen

ENGELEN - Bij de afrit Engelen van de A59 is woensdagavond een auto uit de bocht gevlogen en in de struiken naast de weg terechtgekomen. In het voertuig zaten twee mannen. De bijrijder raakte dusdanig gewond dat hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

16 december