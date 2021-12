Kerstboomverkopers verbaasd over massale publiciteit: ‘Het gaat juist goed naast elkaar’

Het was ongetwijfeld grappig bedoeld. Het korte stukje in NRC, over twee kerstboomverkopers die naast elkaar zitten en ontzettend hun best doen om met lichtjes, inpakmogelijkheden en warme chocolademelk klanten bij de ander weg te lokken.

Boterham versus boterham

Het stond ineens in NRC. Niemand is ooit komen vragen of het echt zo is. We hebben allebei geen kwade bedoelin­gen

Dat er een wel heel stevige concurrentie gesuggereerd wordt, daar staat Van Gaal van te kijken. ,,Het stond ineens in NRC. Niemand is ooit komen vragen of het echt zo is. We hebben allebei geen kwade bedoelingen. Het is gewoon zo gelopen. De laatste dagen komen mensen zelfs foto’s maken van onze ingangsborden. Maar het is een ingang, meer is het niet.”