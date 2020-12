Kerststal in Bokhoven dankzij klussende en knutselende buurtbewoners

,,Een kerststal! Oh wat schattig'', roept een meisje op de fiets in het voorbijgaan. Samen met een andere scholiere bewondert ze de kerststal die de afgelopen twee weken door dorpsbewoners is opgebouwd.

In de levensgrote stal is het waarachtig droog als initiatiefnemer Bart Peijnenburg over zijn idee vertelt. Hij is van de activiteitencommissie die Bokhoven levendig houdt met allerlei evenementen.

,,Door de pandemie gingen er veel activiteiten niet door, zoals de kerstborrel op het Driekoningenplein en de wandeltocht met culturele activiteiten. Maar wat kunnen we wel?'', vroeg Peijnenburg zich af. Hij peilde bij de omwonenden het idee van een kerststal en dat viel in goede aarde.

Bierdopjes en twee engelen

Via flyers en de app Nextdoor nodigde hij de bewoners uit om in groepen van hooguit vier te komen knutselen. In no-time verrees op vakkundige wijze een houten raamwerk. Kunstenares Marike fabriceerde Jozef en Maria, de kribbe is timmerwerk van twee buurvrouwen en de breiclub zorgde voor aankleding en kleurrijke gebreide ballen in de kerstboom. Het Bokhovense Poppentheater had nog twee engelen en een vriendenclubje fabriceerde op een avondje de drie koningen.

De ogen van de koningen, bierdoppen, geven aan dat het met de gezelligheid wel goed zit in Bokhoven. Zo ook met de creativiteit. ,,Een geslaagd project, hè?'', aldus een pleinbewoner.