Kerststal in Sint-Jan gaat weer open: ‘Toch nog wat eer van ons werk’

Dag van rouw voor Meat Lo­af-superfan Bertie: ‘Iedereen die van hem houdt, is geschrok­ken van het nieuws’

NULAND - Vraag Bertie Roovers uit Nuland wie de beste zanger allertijden is en zijn antwoord is Meat Loaf. Of beter gezegd: ,,Marvin Lee Aday, dat was de zanger en het gezicht van de band Meat Loaf.” De artiest overleed donderdagavond. Roovers over zijn eerste reactie en de mooie herinneringen aan de bekende Amerikaanse rockzanger.

21 januari