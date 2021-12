Kerststal Sint-Jan voorlopig op slot door harde lockdown. De opgezette dieren stonden er amper

DEN BOSCH - De harde lockdown heeft ook gevolgen voor de kerststal in de Sint-Jan. De gemeente Den Bosch heeft deze trekpleister als ‘doorstroomlocatie’ direct gesloten. Dat is in elk geval zo tot 14 januari volgend jaar.