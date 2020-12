Kerstviering online met 6-jarige leerlingen: ‘dit is wel even anders hè’

Gezellig samen met de hele klas kerst vieren. Kinderen van Kindcentrum het Stadshart in Den Bosch keken er wekenlang naar uit. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om in de klas aanwezig te zijn. Vrijdag kwam de school dus met een alternatief: een kerstviering online.

Mees van Roosmalen

Juf Noortje van der Weijden zit in haar eentje aan een kleine tafel te wachten tot de ze de online kerstviering kan beginnen met groep 3. Ze draagt een kerstmuts en heeft slingers om haar nek om nog wat kerstsfeer uit te stralen. Op het digibord, waar ze met haar laptop voor zit, zet ze een video met een brandend haardvuur aan. ,,Zo ik ben er klaar voor.”

,,Goeiemorgen allemaal”, roept Juf Noortje wanneer ze het online videogesprek start. 22 ongeduldige leerlingen beginnen door elkaar heen te praten wanneer ze de juf op hun beeld zien verschijnen. ,,Dit is wel even anders hè zo’n online kerstviering? Steek maar een duim op als je er klaar voor bent”, vraagt ze de leerlingen. ,,Als jullie allemaal je microfoon uitzetten gaan we beginnen.”

Een heel gedoe

Kindcentrum het Stadshart vind het belangrijk om, ondanks de nieuwe coronamaatregelen, toch iets met kerst te organiseren. ,,Wij merken dat leerlingen het heel fijn vinden om het jaar gezamenlijk af te sluiten met een kerstviering”, vertelt Van der Weijden. ,,Ze keken hier al weken naar uit. Toen we maandag te horen kregen dat we geen leerlingen mogen ontvangen wilden we toch een alternatief verzinnen. We bedachten een onlineviering. Maar doe mij volgend jaar maar weer een fysieke viering hoor.”

Toch is het organiseren van zo’n online kerstviering niet zo makkelijk bij zes jarige. ,,Zij kunnen nog geen computer bedienen”, zegt Van der Weijden. De ouders moeten ze hierbij helpen, gelukkig is dat bij deze 22 leerlingen gelukt.

‘Ster, kleine ster’ zingt de juf

,,Ik ga jullie nu een kerstverhaaltje voorlezen”, zegt juf Noortje wanneer alle leerlingen stil zijn. Ze pakt een dun boekje en begint met lezen. Tijdens het voorlezen laat ze alle plaatjes voor de webcam zien. Zodra het boekje uit is staat ze op en loopt naar de computer. Ze start een liedje en gaat weer voor de webcam zitten. ,,Ster, kleine ster!”, zingt ze. Het duurt even tot de leerlingen in de gaten hebben wat er gebeurt, maar zodra ze het door hebben zingen luidkeels mee.

Na het liedje sluit juf Noortje de viering af: ‘fijne vakantie'.