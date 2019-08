Keukenbazen Battle beleeft eerste lustrum

Na de zomer gaat de Keukenbazen Battle 2019 van start. De opdracht voor de teams luidt: ‘Maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt’. Deelnemers gaan in teams van twee of drie kinderen de strijd aan; per gemeente gaat één team door naar de finale op zaterdag 5 oktober bij het Koning Willem I College in Den Bosch.

Voor de teams zijn er drie prijzen te verdienen: de prijs voor de overall winnaar, de prijs voor het meest creatieve gerecht en de prijs voor de beste smaakcreatie. De burgemeester van de winnende gemeente wordt een jaar lang SmaakBurgemeester van Nederland.

Jury

In elke gemeente jureert een chefkok de ingezonden hoofdgerechten. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente en coacht het team tijdens de finale op 5 oktober. De Bossche chefkok is Tim Bouwmans van Roels. De Vughtse coach is Bénédicte Jaspars van (kinderkookclub) De Serieuze Zaak.

Culinair communicatiedeskundige Anouschka Peterink, Maaike de Reuver (hoofdredacteur Food Inspiration), de Keukenbazen-vloggers Charlotte en Isabelle - en topkok Jin Hu vormen de jury. Jin Hu heeft op zijn 32e al meerdere restaurants tot een succes gemaakt. Zijn nieuwste aanwinst is The Green Rose in Arnhem, dat hij in oktober vorig jaar opende.

Smaakburgemeester