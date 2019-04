Keukenkoning Mandemakers baalt: 'Binnen vier weken heeft Vught mijn plannen met landgoed van tafel geveegd’

Politie zoekt mensen in Den Bosch op met speciale wijkbus: ook voor heftige incidenten

14:40 DEN BOSCH - De politie wil meer zichtbaar zijn voor inwoners van Den Bosch en andere plaatsen in de regio. Daarom wordt gebruik gemaakt van een wijkbus die is geschikt ia om aangifte te doen bij een (wijk)agent of om iets te melden. Zogenaamd privacyglas moet ervoor zorgen dat dit in alle rust en vertrouwen kan gebeuren.