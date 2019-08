Keukentafelgesprekken over woningbouw Brabantbad Den Bosch

Niet 3, maar 4 windmolens mogen op Rietvelden Den Bosch

10:51 DEN BOSCH - De vier geplande windmolens op de Rietvelden tussen Den Bosch-West en Engelen mogen er komen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Daarmee vernietigt de Raad van State de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch, die in maart van dit jaar bepaalde dat er plaats is voor drie windturbines. Dat blijkt uit de uitspraak die woensdagmorgen is gepubliceerd.