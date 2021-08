Kever vreet bos IJzeren Man aan; om verspreiding te voorkomen moeten bomen snel plat

Na een kort openingsmo­ment gaat Theaterfes­ti­val Boulevard vanaf donderdag los

9:00 DEN BOSCH - Geen grootse publieksopening dit jaar bij Theaterfestival Boulevard, maar op donderdag 5 augustus wordt er wel even stilgestaan bij de start van het meerdaagse evenement. Dit ‘openingsmoment’, zoals de organisatie het omschrijft, zal zijn rond de humorvolle circusvoorstelling Bubble You van het Belgische Be Flat op het Parkpodium in het Zuiderpark.