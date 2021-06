Kids solliciteren in Den Bosch voor het bijbaantje waar iedereen van droomt: glijbaantester

Video's Jongeren vieren massaal feest bij de Zuiderplas, enorme puinhoop blijft achter

9:30 DEN BOSCH - De politie heeft woensdagavond een eind gemaakt aan een feest dat werd gehouden op het strand van de Zuiderplas in Den Bosch. Ettelijke honderden jongeren hadden zich daar verzameld om feest te vieren. Donderdagochtend is te zien hoe groot de puinhoop is die is achtergelaten.